Portugal recompra 1,4 mil milhões em duas linhas de obrigações

em outubro de 2023 e em fevereiro de 2024

fevereiro de 2024

4,95% e 5,65%, respetivamente



No último leilão, no mês passado, o IGCP realizou uma operação de troca de três linhas de obrigações por três linhas com prazo mais longo. Com essa operação, Portugal empurrou o reembolso de 1.732 milhões de euros em dívida, que atingia a maturidade nos próximos dois anos, para depois de 2027, não só diminuindo o custo de financiamento como aliviando a pressão sobre os reembolsos da dívida.



A Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) recomprou 1,4 mil milhões de euros em duas linhas de obrigações, que venciam. Com esta operação, o instituto consegue reduzir os reembolsos de dívida a realizar nos próximos dois anos, assim como baixar os custos da dívida.O leilão reverso tinha sido anunciado pelo IGCP esta terça-feira e esteve a decorrer durante a manhã. Segundo a informação avançada pela Bloomberg, que cita o IGCP, Portugal conseguiu concluir a recompra de 250 milhões de euros nas obrigações com maturidade em outubro de 2023 e 1,15 mil milhões de euros nas que vencem emSegundo a agência da dívida portuguesa, entidade liderada por Miguel Martin, os cupões das duas linhas foram fixados emApesar disso, por esta altura, no ano passado, o Estado já tinha efetuado mais leilões. Este é o quarto leilão de recompra ou troca de obrigações por linhas mais longas deste ano, menos dois do que no ano passado, que acabou por terminar 2021 com seis.Texto editado por Marta Velho