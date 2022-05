Ilga Haubelt: “Vamos ter um mundo com mais estímulos fiscais”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Num ano de retornos negativos nos mercados financeiros, o fundo de dividendos gerido por Ilga Haubelt, “head of equity Income” da BNY Mellon, consegue escapar às perdas. Um comportamento que a gestora justifica com uma estratégia focada nos fundamentais das companhias, privilegiando empresas de qualidade e com remunerações acionistas interessantes. Olhando para o futuro, Haubelt não descarta um “bear market”, mas realça que a negociaç

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...