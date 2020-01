Investidor misterioso “50 Cent” regressa da sombra e volta a atacar

No início deste mês, pelo menos um investidor comprou vários blocos sobre futuros de fevereiro no índice de volatilidade CBOE, a um preço de 50 cêntimos cada. Caso o índice atingisse 22 pontos no final de fevereiro, o investidor iria beneficiar.

O índice, mais conhecido por VIX ou "medidor do medo", está indexado ao S&P 500 e sobe quando as ações norte-americanas registam fortes oscilações, sobretudo em sentido descendente. Ou seja, os seus valores elevados indicam tempos de incerteza e perigo nos mercados, sendo que uma queda/colapso do mercado norte-americano faria o VIX disparar.

Na sessão de terça-feira, o índice VIX desvalorizou ligeiramente para 16,28 pontos, o que representa uma queda de 2,74 pontos em relação ao máximo de três meses alcançado no dia anterior.

No total, foram comprados 331 mil contratos futuros deste índice, na mesma altura, para vingarem no final de fevereiro e grande parte foram adquiridos pelo mesmo preço, em redor de 50 cêntimos cada, de acordo com o fornecedor de análise de dados Trade Alert, escreveu a Reuters.

Pravit Chintawongvanich, estratega de derivados de ações da Wells Fargo, disse à Reuters que este tipo de transação é semelhante a movimentos anteriores de um investidor enigmático conhecido como "50 Cent", que compra grandes blocos do índice VIX sempre a preços próximos de 50 cêntimos.

A estratégia deste investidor, que ficou com o nome do rapper norte-americano, envolve a compra de contratos que se tornem lucrativos caso o VIX, o chamado índice do medo, aumente significativamente.

Este investidor misterioso ganhou fama durante o "sell off" de fevereiro de 2018, pois nos meses anteriores recheou a sua carteira com estas opções sobre o Vix, que geraram retornos avultados quando o mercado caiu. 50 cent voltou a repetir a estratégia no verão passado, mas os resultados não foram os mesmos.

De acordo com os dados da Trade Alert divulgados pela agência de notícias, os contratos estavam a ser negociados a 1,15 dólares na segunda-feira, o que significa que poderiam gerar, no total, cerca de 21 milhões de dólares de lucro.

Contudo, não existem sinais de que estes contratos tenham sido liquidados, sendo que a cotação está ainda em terreno positivo. Com a recuperação das bolsas no arranque desta semana estão agora a cotar entre 70 e 80 cêntimos.