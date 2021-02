IPO na Europa com melhor arranque de ano desde 2015

O jornal adianta que cerca de 70% das ações foram vendidas por empresas que beneficiaram da mudança de comportamento dos consumidores durante a pandemia, quando houve um aumento da procura por compras online. Foi o caso, por exemplo, da retalhista Moonpig, mas também da InPost.

Refinitiv, citados pelo Financial Times O jornal adianta que cerca de 70% das ações foram vendidas por empresas que beneficiaram da mudança de comportamento dos consumidores durante a pandemia, quando houve um aumento da procura por compras online. Foi o caso, por exemplo, da retalhista Moonpig, mas também da InPost.

James Fleming, responsável do Citigroup, ao jornal.

Com a pandemia e o aumento da procura por soluções digitais, foram muitas as empresas tecnológicas e de comércio eletrónico que entraram no mercado acionista europeu em 2021. Foi o melhor arranque de ano para os IPO nas bolsas desde 2015, com os investidores a mostrarem forte apetite por estas entidades num contexto que tem sido marcado por vários confinamentos para travar a covid-19.Desde o início do ano, empresas cotadas nas bolsas europeias, incluindo Londres, venderam 8,4 mil milhões de euros em ações, através de 16 operações, de acordo com dados da"Testemunhámos algumas mudanças no comércio eletrónico devido à covid-19 - coisas que pensámos que demorariam cinco anos, demoraram cinco meses", afirmouAlém da Europa, também os EUA registaram um aumento do número de operações desta natureza, registando um recorde de 22,6 mil milhões de dólares ao longo do mesmo período.