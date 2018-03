Jorge Marrão: Alojamento local é a pré-venda do imobiliário

General Ciresp

Há 1 hora

Oh minha rica filhinha,tu comecaste o primeiro dia da primavera muito cedo,tu es formidavel rapariga.Ha dias tivemos uma noticia neste jornal q me pos os olhos em bico:o stock da sardinha mantem-se assim,assim,mas a pequenada desapareceu,estaremos perante 1 caso identico ao do pais?Grito de alerta.