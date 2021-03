Juros mais altos, maior concorrência para ações

Nas últimas semanas temos assistido a uma subida dos juros da dívida soberana em todo o mundo, com maior robustez no Tesouro norte-americano. Pela primeira vez num ano, a “yield” do Tesouro é maior do que a “yield” do dividendo do S&P 500.

