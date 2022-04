Juros negativos no crédito não duram até ao verão

Foram as primeiras a entrar em terreno negativo e deverão ser também as últimas a abandonar este território. Depois de a taxa a 12 meses ter regressado a valores positivos este mês e com o indexante a seis meses em valores a que não negociava há vários anos, as Euribor a três meses deverão passar a negociar acima de zero nos meses do verão, segundo indica o mercado de futuros.





