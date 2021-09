Melhores Fundos 2021: Fernando Ulrich foi distinguido como figura do ano

Fernando Ulrich é a personalidade do ano nos prémios “Melhores Fundos 2021”, uma iniciativa da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Património (APFIPP) e do Negócios. A distinção foi entregue esta quarta-feira numa cerimónia que este ano se realizou em formato virtual. A decisão foi justificada pelo seu papel na modernização do mercado financeiro nacional.





