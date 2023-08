Membro do BCE diz que calibragem das políticas monetárias está "cada vez mais complexa"

Leia Também Christine Lagarde: BCE pode voltar a subir juros mesmo após uma pausa

Leia Também BCE já admite fazer uma pausa na subida dos juros

O membro do Conselho Executivo do Banco Central Europeu (BCE) Fabio Panetta afirmou esta quinta-feira que é preciso alcançar a desinflação "da forma certa", admitindo que a calibragem das políticas monetárias se tornou "cada vez mais complexa"."Calibrar as políticas monetárias está cada vez mais complexo. Estamos num cruzamento em que a inflação está a cair, com o abrandamento dos choques de fornecimento, mas os efeitos do aperto monetário anterior ainda estão para ser sentidos", disse o economista em Milão.Panetta considerou que as taxas de juro estão hoje em "território restritivo" e que é necessário alcançar "de forma certa" a desinflação."Com as taxas de juro agora hoje em território restritivo, a política monetária precisa de ser calibrada de numa forma que nos permita alcançar o nosso objetivo para a inflação, enquanto evitamos custos desnecessários para a economia", acrescentou Panetta.O BCE tem aumentado de forma consecutiva as taxas diretoras desde julho do ano passado para controlar a inflação na zona euro. Nos últimos aumentos, em 27 de julho, a subida da taxa de facilidade de depósito passou para 3,75%, a taxa de juro das principais operações de refinanciamento para 4,25% e a taxa de juro aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez para 4,5%.De acordo com a Bloomberg, os investidores antecipam uma pausa nestas subidas, embora economistas prevejam uma última subida.Já Panetta afirmou que a melhor forma de atuar não é, por enquanto, clara. "Em setembro teremos mais dados sobre a inflação, sobre o crescimento. Teremos uma nova ronda de projeções", disse, citado pela Bloomberg, acrescentando que é difícil, por agora, que os responsáveis do BCE se comprometam a fazer ou não uma pausa nas subidas das taxas diretoras.Os dados relativos à inflação de julho, divulgados esta semana, apontaram um novo abrandamento da taxa de inflação para 5,3% na zona euro.Panetta, que vai assumir a liderança do banco central italiano em novembro, alerta, a par de vários analistas, para os perigos na zona euro, que cresceu 0,3% no segundo trimestre.