Itália segura lugar no núcleo duro do BCE. Vice do Banco de Itália rende Panetta

Já há um nome para ocupar o lugar deixado vago pelo italiano Fabio Panetta na Comissão Executiva do Banco Central Europeu (BCE).



Também de origem romana, Piero Cipollone deverá ser o próximo a sentar-se na mesa de seis lugares do "executive board" presidido pela francesa Christine Lagarde, segundo fontes conhecedoras do assunto, citadas pela Bloomberg.