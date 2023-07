Christine Lagarde: BCE pode voltar a subir juros mesmo após uma pausa

Leia Também BCE já admite fazer uma pausa na subida dos juros

Qualquer pausa no ciclo de subida dos juros diretores por parte do Banco Central Europeu poderá ser seguida por um novo aumento das taxas de juro. Foi o que afirmou a presidente do BCE, Christine Lagarde, ao jornal francês Le Figaro Reiterando que as próximas decisões de política monetária vão estar dependentes de dados, com o foco na inflação, em setembro "pode existir uma nova subida de juros ou uma pausa. Sendo que uma pausa, quando quer que ocorra, seja em setembro ou mais tarde, não seria necessariamente definitiva", disse Lagarde."Estamos num ambiente de incerteza e vamos reavaliar a situação e as nossas ações numa base de reunião a reunião", sublinhou.Os comentários da responsável máxima do Banco Central Europeu acontecem depois de o BCE ter optado por um incremento de 25 pontos base das taxas de juro na reunião de julho, indicando que os responsáveis estão de "mente aberta" para o futuro.Os economistas ouvidos pela Bloomberg apontam para mais uma subida das taxas de juro de referência, no entanto apontam para que tal possa não acontecer em setembro. Entre os dados que serão analisados de perto está a inflação na Zona Euro, cuja leitura rápida relativa a julho foi divulgada esta segunda-feira, mostrando um abrandamento na subida dos preços para 5,3%.