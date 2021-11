Mercado espera (e desespera) pelas propostas da “task force”

A proposta do Governo para o Orçamento do Estado para 2022, entretanto chumbada, surpreendeu negativamente os agentes do mercado com a medida do englobamento de mais-valias. Sem perspetivas quanto à aprovação de medidas fiscais para levar empresas para a bolsa, a esperança para dinamizar o mercado de capitais português reside no novo código e em eventuais medidas que possam avançar do relatório elaborado pela “task force”

