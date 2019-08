Moody’s revê em baixa perspetiva para os bancos de investimento  

A agência de notação financeira Moody’s reduziu a perspetiva que tinha para os bancos globais de investimento, de positiva para estável.





Goldman Sachs, J.P. Morgan, HSBC e Deutsche Bank são alguns dos bancos que se incluem neste grupo. A Moody’s antevê uma "grande pressão" sobre os resultados destas instituições, que se prolongará pelos próximos 12 a 18 meses.





"A perspetiva estável para os bancos de investimento globais reflete a nossa expectativa de que os lucros para estes bancos possam ter atingido o pico para este ciclo económico", escreve a Moody’s numa nota de research, citada pela CNBC.





A prejudicar os resultados dos bancos estará o clima de incerteza vivido a nível global, que poderá levar a uma queda da atividade associada a clientes. As tensões comercias entre os Estados Unidos e China têm abalado os mercados e a economia a nível global. Esta segunda-feira, o presidente norte-americano, Donald Trump, veio contudo acalmar os ânimos ao defender que existe uma grande vontade dos chineses em assinar um acordo, indicando que as tréguas poderão estar mais próximas do que as recentes sanções impostas de parte a parte deixavam antever.





Paralelamente, taxas de juro mais baixas ou negativas – decorrentes do mesmo nível de incerteza - deverão também pesar nas contas das instituições.





Os bancos centrais estão a voltar à carga com mais estímulos económicos, que têm passado pela descida das taxas de juro. A Fed deu o mote, com a primeira redução da taxa diretora em dez anos, mas já teve réplicas: cerca de metade dos bancos centrais do mundo já cortou juros este ano.





Um outro fator de risco para os bancos, de acordo com a Moody’s, é a inversão da curva de rendimentos nos EUA. "A perspetiva de recessão é uma preocupação para os investidores expostos aos chamados ‘ativos de risco’", dizem os analistas, pelo que preveem uma deterioração dos respetivos preços.