Mulheres na alta finança usam póquer online para impulsionar carreira

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

De uma longa lista de serviços para ajudar as mulheres a melhorarem a sua vida no trabalho, há uma entrada de uma investidora multimilionária que está a atrair milhares de mulheres da alta finança do mundo inteiro.O Poker Power é um programa de doze cursos criado pela trader Jenny Just que usa o jogo de cartas para ensinar a correr riscos e técnicas de negociação. As aulas, lecionadas por jogadores experientes, começ...