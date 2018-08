O espectacular colapso de um titã do private equity

Dias antes de se unir aos titãs dos negócios internacionais em Davos, em Janeiro, Arif Naqvi começou a cortejar outro círculo de amigos -- magnatas do Golfo Pérsico -- para uma última tentativa de salvar a sua empresa de private equity do Dubai.

Mas a situação já estava perto do descalabro. Perseguido por acusações de que a Abraaj tinha gerido mal o dinheiro dos investidores, a estrela das finanças do Dubai estava perto de ficar sem capacidade para pagar os compromissos.

Depois de Naqvi, de 58 anos, ter cedido o controlo da Abraaj, em Junho, foi revelado que durante vários anos as principais receitas não cobriram os custos operacionais. A Abraaj contraiu empréstimos para preencher os buracos e agora deve mais de mil milhões de dólares aos credores. Quando os bancos fecharam as torneiras, a empresa entrou em colapso, deixando um rastro de prejuízos, acções judiciais e reputações destruídas.

A dependência da Abraaj de diversos níveis de alavancagem criou um modelo de negócio "altamente instável" que é pouco comum na indústria de private equity, disseram os gestores de liquidação nomeados pelo tribunal que estão a desmantelar a empresa, num relatório com data de 11 de Julho que foi obtido pela Bloomberg.

Depois de analisar os documentos nos quais puderam colocar as mãos -- já que alguns desapareceram --, investigadores da PricewaterhouseCoopers (PwC) disseram que o recurso da Abraaj a empréstimos para cobrir despesas operacionais tinha deixado a empresa "sensível à volatilidade e a possíveis crises de liquidez". Agora estão a vender activos da Abraaj para pagar aos credores e a investigar acusações de "má gestão, fusão de fundos e apropriação indevida de activos".





Entre os activos da Abraaj agora à venda estão as posições em 12 fundos e uma participação numa eléctrica do Paquistão

Fonte: Relatório de liquidação da PricewaterhouseCoopers de 11 de Julho





Naqvi preferiu não comentar e a empresa defendeu o uso da alavancagem. Os empréstimos eram necessários porque a maioria dos seus clientes, especialmente no início, eram empresas familiares que nem sempre efectuavam os pagamentos no prazo, segundo um comunicado da Abraaj enviado por email.

"Olhando para trás, o ritmo de crescimento deveria ter sido mais comedido", diz o comunicado. "A equipa de back-office não estava a acompanhar o ritmo em termos de sofisticação e melhores práticas." As operações de back-office englobam, por exemplo, manutenção de registos e contabilidade.

O colapso espectacular da Abraaj foi um duro revés para a reputação do Dubai como centro financeiro global. Abalou a confiança dos investidores, entre os quais Bill Gates, a International Finance Corp. e agências governamentais dos EUA e do Reino Unido, gerou incumprimentos em empréstimos de pelo menos 10 fontes e desencadeou acções judiciais nos Emirados Árabes Unidos e na Turquia.



Os maiores credores da Abraaj. A firma de private equity está em incumprimento em pelo menos 1,1 mil milhões de dólares



Fonte: Relatório de liquidação da PricewaterhouseCoopers de 11 de Julho * Separadamente, a Air Arabia divulgou uma exposição de 336 milhões de dólares à Abraaj, sem especificar detalhes



A cronologia do colapso, construída através de conversas com cerca de uma dúzia de pessoas com conhecimento directo da empresa, mostra como foi rápido o colapso de Naqvi, o cortês empresário paquistanês que construiu a Abraaj do início ao longo de 16 anos, para assistir ao seu desmoronamento apenas em 10 meses.

Num evento do World Economic Forum em Davos, Naqvi vendeu a Abraaj como o rosto do private equity do Médio Oriente. Começou em 2002 com um capital de apenas 3 milhões de dólares e activos sob gestão de 60 milhões de dólares e cresceu a forte ritmo. A uma dada altura chegou a ter quase 14 mil milhões de dólares em activos para gerir, sendo que entre os clientes estavam investidores como a fundação Bill & Melinda Gates e os fundos de pensões dos professores do Texas.

A empresa geria fundos a partir de 18 escritórios espalhados por mercados emergentes da América Latina, África e Ásia -- uma rede que vários investidores norte-americanos já tentaram comprar a preço de saldo.





Em todo o mundo. Vários investidores estão a tentar comprar a rede de escritórios da Abraaj em mercados emergentes