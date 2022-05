O que provocou um “minicrash” nas bolsas europeias?

Numa questão de minutos, sem que nada o indicasse, as bolsas do Velho Continente mergulharam, atingindo quedas até 8%, no caso do índice de Estocolmo. Uma queda que foi tão rápida como a recuperação, com as bolsas a regressarem rapidamente aos níveis em que negociavam antes do “flash crash”. As gestoras das bolsas reagiram prontamente, afastando problemas técnicos e ataques ao sistema.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...