Preço de combustíveis para uso privado com pico de 22,9% em setembro na UE

O preço dos combustíveis e lubrificantes para o transporte privado na União Europeia (UE) teve em setembro um pico de 22,9%, com o indicador a variar entre -20% e +20% nas últimas duas décadas, segundo o Eurostat.De acordo com dados do gabinete estatístico europeu, a volatilidade dos preços dos combustíveis para uso privado chegou em setembro a um pico de 22,9%, face a um mínimo de -20% de inflação anual registado em maio de 2020.Em maio, os preços dos combustíveis e lubrificantes tinha apresentado uma taxa de inflação anual de 22,7% na UE.Entre os 27 Estados-membros, o Luxemburgo (30,7%) apresentou a maior subida anual, seguido pela Roménia (29,3%) e a Eslovénia (28,7%), com a Irlanda (15%), Itália (17,5%), Finlândia (17,8%) e Grécia (18,1%) a registarem as menores subidas dos preços dos combustíveis e lubrificantes para uso privado.Em Portugal, os preços tiveram, em setembro, uma inflação homóloga de 19,5%, tendo sido registado um pico de 21,6% em maio.