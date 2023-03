O presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Luís Laginha de Sousa, não adianta em que fase está a ação de supervisão lançada em relação à saída de Alexandra Reis da TAP e como esta situação foi comunicada ao mercado. Mas lembra que o supervisor avalia é a qualidade da informação prestada aos investidores.



"Na perspetiva da CMVM, enquanto supervisor do mercado de capitais, a defesa do interesse do investidor faz-se assegurando que a cada momento o investidor tem a informação correta, clara e necessária para poder tomar as decisões", aponta Laginha de Sousa, em entrevista ao Negócios e à Antena 1.





Assim, a intervenção do supervisor "não é no sentido de avaliar se uma decisão foi boa ou má", o que é feito pelos órgãos próprios das empresas. O que tem de assegurar é que os investidores têm a informação que lhe permita avaliar tomar decisões.O presidente da CMVM, que assumiu funções no final de novembro, acrescenta que a mediatização do caso não condiciona a atuação do supervisor dos mercados financeiros português, mas reconhece que a instituição está atenta a tudo o que é publicado e que possa constituir uma mais-valia para o processo.