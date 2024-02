Metade dos portugueses só consegue poupar até 100 euros no final do mês

Em Portugal, quase metade da população que poupa só consegue reservar até 100 euros ao final do mês, revelam os resultados do mais recente inquérito da Netsonda para a Xtb, sobre poupança e investimento, apresentados esta terça-feira.





Da amostra composta por mil indivíduos, 65% afirma que consegue amealhar dinheiro no final do mês. A fatia maior dos inquiridos afirma que consegue poupar entre 50 e 100 euros (27%), enquanto 24% consegue amealhar entre 100 e 200 e 17% entre zero e 50 euros.





Em montantes mais avultados, apenas 8% consegue poupar entre 500 e 1000 euros ao final do mês e só 2% consegue amealhar mais de 1000 euros.



Quanto aos objetivos de poupança, as viagens lideram a tabela de objetivos de curto prazo, seguido da compra de um automóvel.



Por outro lado, e em termos de objetivos de longo prazo, a criação de um pé-de-meia e a preparação para a reforma são os dois principais motivos dos portugueses para poupar.



Em termos de perfil, o inquérito demonstra que, mensalmente, são os homens que conseguem poupar mais (53%).



Além disso, é entre os 18 anos e os 54 anos que estão as pessoas que afirmam ter uma maior capacidade para poupar, sendo que, dentro deste intervalo, os inquiridos entre os 30 e os 44 anos de idade são quem indica que consegue poupar uma maior quantia por mês.



No que diz respeito ao nível de escolaridade, é entre os licenciados e outros níveis académicos que estão quem mais poupa.



Quanto ao nível de literacia financeira, 65% dos inquiridos considera ter um nível médio de educação financeira.



Por outro lado, 35% dos participantes revelou não ter capacidade de poupança e as principais causas estão associadas a um elevado custo de vida (79%) e a salários baixos (44%).



