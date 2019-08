As renovadas tensões nas negociações comerciais entre os EUA e a China, que se prolongam há mais de um ano, trouxeram novos riscos para a saúde da economia global e aumentaram a expectativa sobre o discurso de Jerome Powell, presidente da Fed, na sexta-feira, dia em que estarão reunidos os principais líderes de bancos centrais do mundo, em Jackson Hole.



"No fundo, vemos alguns receios quanto a uma desaceleração, mas por outro lado, vemos os bancos centrais de todo o mundo com o objetivo comum de desencadear estímulos e isso está a melhorar o clima dos mercados", disse Bas Van Geffen, analista do Rabobank, à Reuters.



Depois de um fecho em queda na sessão de ontem, os três principais mercados dos EUA abriram esta quarta-feira, dia 21 de agosto, em alta. O Dow Jones sobe 0,8% para os 26.171,76 pontos, o S&P500 avança 0,8% para os 2.923,65 pontos e o Nasdaq ganha 0,8% para os 8.012,25 pontos.



A Target Corp, que viu o lucro líquido do primeiro semestre deste ano subir 9% em termos homólogos, valoriza 17,15%. A Lowe's, cujo lucro dos primeiros seis meses de 2019 superou as estimativas dos investidores, avança 11,57%.

Os bons resultados divulgados pelas retalhistas norte-americanas Lowe's e Target estão a impulsionar a abertura dos principais mercados de Wall Street, apesar dos receios com a desaceleração económica estarem a travar maiores ganhos.A sessão de hoje será ainda marcada pela divulgação das minutas da última reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, depois de o banco central ter cortado a taxa de juro diretora pela primeira vez em mais de uma década. Os analistas apostam em cortes entre 50 e 75 pontos base nos juros até ao final do ano.