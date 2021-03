Rotação para ações de valor ainda pode render ganhos, diz Citi

A estratégia global de rotação de ações de crescimento para títulos de valor ainda pode render ganhos adicionais, segundo os especialistas do Citigroup.

O desempenho superior das ações mais baratas em relação às pares mais caras seguiu de perto o aumento da rendibilidade dos títulos do Tesouro a 10 anos dos EUA (descontados da inflação) ainda em território negativo, já que os investidores apostam no recuperação forte da economia global, segundo um relatório divulgado na sexta-feira pela equipa que inclui Robert Buckland.

Um movimento contínuo desta taxa real de referência em direção 0% implicaria uma valorização relativa adicional para as ações de valor globais de 15 a 20 pontos percentuais, calcularam.





O índice MSCI AC World Value já supera o indicador de crescimento em 14 pontos percentuais desde o final de outubro, de acordo com dados compilados pela Bloomberg. No mesmo período, a taxa de rendibilidade real dos títulos a 10 anos subiu de -0,83% para -0,65%.





Juros reais negativos têm sido vistos como a pedra angular do rally das ações de crescimento nos últimos anos, em parte porque permitem que os investidores justifiquem preços mais altos para essas ações. Embora o aumento dos retornos reais seja um sinal de que a economia dos EUA está a ganhar força - um fator positivo para investidores -, a evolução desencadeou uma rotação para ações cíclicas mais baratas, que são vistas como mais expostas à recuperação económica.





O indicador de valor global é dominado por ações dos setores financeiro, de saúde e industrial, de acordo com o MSCI.





A rotação para ações de valor provavelmente será limitada quando o rendimento real dos títulos a 10 anos atingir 0%, um nível em que a Reserva Federal deve entrar em ação para evitar mais perdas das Treasuries, de acordo com o Citi.





Reversão da rotação

Há dois cenários que podem reverter essa tendência. O primeiro deles é se a economia global não recuperar, sugerem os especialistas. A segunda: intervenção mais forte do banco central, talvez para estabilizar os mercados de títulos desordenados, também poderia fazer com que os rendimentos reais voltassem para o nível de -1% disseram os especialistas.





"Os investidores em valor devem desfrutar dessa rotação enquanto durar, mas as obrigações do banco central de financiar políticas fiscais extravagantes significam que há um limite natural para os rendimentos reais", escreveu a equipa do Citigroup.