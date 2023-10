Rússia levanta parcialmente veto às exportações de diesel

Leia Também União Europeia está a importar menos energia por causa da Rússia

O Governo russo anunciou esta sexta-feira o levantamento da proibição de exportação de diesel para produtores que destinem pelo menos 50% da sua produção ao mercado interno.Paralelamente, para evitar a exportação "indireta" de produtos petrolíferos após o levantamento das restrições atuais, foi implementada uma tarifa de 50.000 rublos [cerca de 50 dólares] por tonelada para fornecedores não produtores de crude."Desta forma, o Governo evita tentativas de especuladores de compra antecipada de combustível para posterior exportação, uma vez eliminadas as restrições", afirmou o Kremlin em comunicado.A Rússia tinha anunciado a 21 de setembro a introdução de tarifas de exportação para impedir a queda do rublo, bem como a proibição da exportação de gasolina e diesel com o objetivo de impedir o aumento dos preços no mercado interno. O vice-primeiro-ministro russo, Alexandr Novak, destacou na altura que o propósito era evitar que o aumento dos preços dos combustíveis nos postos de gasolina fosse superior à inflação em 2023 e 2024.