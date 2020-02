Saga do operador do flash crash termina com final à Hollywood

Cinco anos depois de o trader ter sido preso na residência dos pais em Londres, acusado de manipular mercados, Sarao, de 41 anos, foi condenado por uma juíza dos Estados Unidos a voltar para casa com um ano de prisão domiciliar, escondido no mesmo quarto no qual cometeu os crimes.



Durante a sentença, proferida na terça-feira em Chicago, até os procuradores instaram a juíza a deixar Sarao ir para casa como um homem livre, citando o seu diagnóstico de autismo e a "cooperação extraordinária" para ajudar o governo a investigar outros casos. Mas a juíza distrital dos EUA, Virginia Kendall, insistiu que o manipulador em série sofresse algum tipo de punição por colocar em risco a economia global, além dos quatro meses de prisão que já havia cumprido no Reino Unido.





Sarao pode ter tratado os mercados como um jogo de computador, disse Kendall, mas isso "não afeta a seriedade do que aconteceu" em 6 de maio de 2010, quando os mercados perderam 1 bilião de dólares em cinco minutos antes de se recuperarem. Exatamente quanto a negociação de Sarao contribuiu para o chamado "flash crash" continua a ser objeto de debate.



A sentença coloca um ponto final numa das histórias do mercado financeiro mais notáveis da memória recente, que revela muito sobre a natureza precária dos modernos sistemas financeiros eletrónicos e do fracasso dos reguladores e das bolsas na vigilância adequada.





Fã de Messi

Sarao aprendeu a negociar nos mercados num escritório no andar de cima de um supermercado depois de responder a anúncio de jornal em 2003. Do nada, acumulou milhões de dólares, comprando e vendendo contratos futuros do S&P 500 enquanto usava um agasalho e um par de fones vermelhos para bloquear o som. Após alguns anos, voltou para o seu quarto para negociar sozinho, cercado bonecos de peluche e objetos de coleção de Lionel Messi, de acordo com documentos judiciais.



Sarao ganhou dezenas de milhões de dólares, mas não contou à família ou amigos porque temia que eles o tratassem de maneira diferente. A sua compra mais extravagante foi um Volkswagen usado. Mas, quando uma nova geração de participantes de mercado sofisticados e ultrarrápidos, conhecidos como traders de alta frequência, apareceu e tirou do mercado operadores diários como Sarao, tomou uma decisão fatídica de ripostar, pagando a um programador que construísse uma máquina chamada NAVTrader.





O programa, que permitiu a Sarao fazer e cancelar grandes ordens, enganando os algoritmos das empresas de alta frequência, mostrou-se extremamente eficaz: no dia de maior sucesso, Sarao faturou mais de 4 milhões dólares. Mas também desestabilizou os mercados, de acordo com o Departamento de Justiça dos EUA, inclusive no dia já volátil do "flash crash".



Reviravolta





Enquanto esperava para ser extraditado para os EUA, Sarao tornou-se um herói popular para muitos. Era visto como o David que enfrentou o Golias da indústria milionária das gestoras de ativos com práticas controversas que foram destacadas no livro "Flash Boys". Ainda assim, os advogados de Sarao tinham uma batalha difícil pela frente. É que Sarao guardou vídeos incriminatórios de quando estava a negociar nos mercados e enviou e-mails a programadores onde assumiu que pretendia "assustar o mercado" ["spoof (the market) down"].



Foram necessários mais cinco anos e um denunciante para Sarao ser apanahdo. Naquela altura, Sarao confiou o que tinha ganho a um grupo de investidores sem escrúpulos que lhe prometeram retornos garantidos de dois dígitos. Em vez disso, perdeu tudo o que tinha ganho - cerca de 70 milhões de dólares, de acordo com os seus advogados -, algo que só descobriram quando tentavam conseguir 5 milhões de dólares para pagar a fiança.

Com poucas alternativas, Sarao fechou um acordo em 2016, declarando-se culpado de falsificação e fraude eletrónica, crimes com sentenças máximas de 10 e 20 anos, respectivamente. Na época, parecia inconcebível que não passasse pelo menos alguns anos na prisão.





Mais uma vez aconteceu uma reviravolta. Sarao foi apenas a segunda pessoa a ser criminalmente acusada de pela relativamente nova prática de "spoofing" e na altura em que foi preso os procuradores do Departamento de Justiça e os responsáveis da CFTC eram relativamente ingénuos sobre o lado negro da negociação eletrónica nos mercados.





A fazer lembrar o filme "Apanha-me se puderes", Sarao utilizou os seus próprios vídeos caseiros para mostrar aos investigadores como se podia fazer batota nos mercados. Com a informação que providenciou, as autoridades norte-americanas reprogramaram o software que utilizam para identificar manipulações de mercado. Desde então, mas de uma dezena de pessoas já foi acusada de "spoofing", alguns deles que trabalhavam na HFT que Sarao tanto detestava.

Antes da sentença, Sarao pediu para dizer algumas palavras: "Gastei 36 anos a tentar encontrar o caminho para a felicidade com base numa mentira", disse Sarao, que com uma voz tranquila lia estas palavras escritas numa folha de papel. "Fiz coisas que a sociedade diz que te trará felicidade, mas não sabia o que fazer quando percebi que não era assim".





Sarao disse em tribunal que era viciado na negociação nos mercados, mas no tempo em que esteve preso percebeu que tal não lhe dava nada de profundo. "O dinheiro não compra felicidade. Estou feliz por ter percebido isso agora".