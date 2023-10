Soberanos engordam fundos para 11,6 biliões

Os fundos soberanos da Singapura, Temasek e GIC, foram os mais ativos em 2022, com 113 e 61 transações concluídas, respetivamente.









Partilhar artigo



... × Funcionalidade exclusiva para assinantes Negócios Premium Assine para partilhar E usufrua de todas as vantagens de ser assinante E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os fundos soberanos de todo o mundo engordaram os investimentos que detêm, tendo os Estados Unidos como principal destino. O Médio Oriente ganhou expressão tanto do lado da atividade dos fundos como dos investimentos mais atrativos.



O valor dos ativos geridos por estes grandes investidores aumentou 11% para 11,6 biliões de dólares a nível mundial em 2022, segundo os dados da universidade IE em colaboração com a entidade do Governo ...