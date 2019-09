Tecnológica avaliada em 100 mil milhões estreia-se em Amesterdão. Ações disparam 30%

A Prosus estreou-se na bolsa de Amesterdão depois de se ter separado da "mãe", a sul-africana Nasper. A estreia fica marcada por uma subida de 30% no valor das ações.





A nova cotada da bolsa holandesa segue com uma cotação de 73,79 euros, abaixo do pico de 30% no valor das ações – que avaliam a empresa em 125 mil milhões de euros - mas ainda acima do preço de referência de 58,70 euros.