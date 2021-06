Tesla pode voltar a aceitar bitcoin como forma de pagamento. Preço volta a tocar nos 40.000 dólares

Chief Executive Officer"

Esta foi uma mudança drástica na perspetiva de Elon Musk sobre a pegada ambiental da mineração de bitcoin e das suas transações. Ainda em fevereiro deste ano, a Tesla anunciou a compra de 1,5 mil milhões de dólares em bitcoin, colocando-se como a segunda empresa cotada em bolsa com mais bitcoins em todo o mundo, apenas superada pela MicroStrategy, de Michael J. Saylor, também ele um entusiasta do mundo da criptoeconomia.

Musk não descartou o apoio às criptomoedas, uma vez que considera que estas moedas digitais "são uma boa ideia a muitos níveis e acreditamos que terão um futuro promissor, mas isso não pode ser feito com um tão grande custo para o ambiente", disse nesta rede social, na altura.



Agora, como resposta a um outro "tweet" admitiu que a Tesla poderia voltar a aceitar bitcoins, caso a sua mineração fosse mais "amiga do ambiente".

This is inaccurate. Tesla only sold ~10% of holdings to confirm BTC could be liquidated easily without moving market.



When there’s confirmation of reasonable (~50%) clean energy usage by miners with positive future trend, Tesla will resume allowing Bitcoin transactions.