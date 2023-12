UBS: “Portugal continua a ser claramente um destino para pessoas com dinheiro”

Líder a nível nacional de um dos maiores gestores de fortunas do mundo, Carlos Santos Lima considera que Portugal é atrativo para investidores estrangeiros. Em entrevista, o “head” do UBS Portugal explica que a queda do Governo não obrigou a reajustamentos de carteiras de investimentos.

