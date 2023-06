"Vamos subir juros em julho. Não estamos a pensar em parar", garante Lagarde

Leia Também BCE sobe juros na Zona Euro em 25 pontos base para o nível mais alto desde 2001

Em menos de um ano, a autoridade monetária liderada por Christine Lagarde aumentou assim o preço do dinheiro em 400 pontos base.O caminho replica o que está a fazer a Fed, que subiu os juros em 500 pontos base ao longo de 15 meses, tendo decidido ontem fazer uma pausa. Na semana anterior, Austrália e Canadá surpreenderam ao voltar a subir as taxas após terem feito também pausas na estratégia.Christine Lagarde excluiu, contudo, comparações com outros bancos centrais. Rejeitou igualmente sinalizar até onde é que o BCE poderá ir. "Não quero comentar a taxa terminal. Só saberemos quando lá chegarmos. O que está a conduzir [as nossas políticas] é a meta de inflação próxima de 2%", disse a líder do banco central. "O BCE vai tomar todas as medidas necessárias para que a inflação regresse à meta e acreditem que vamos conseguir".De acordo com as primeiras estimativas do Eurosistema, o BCE espera que os preços - medidos pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - cresçam 5,4% este ano, abrandando para 3% em 2024 e para 2,2% em 2025. Em março, esperava que a inflação travasse ligeiramente mais: para 5,3% este ano, para 2,9% em 2024 e para 2,1% em 2025.Além dos juros, o BCE está também a usar os programas de compra de dívida para tentar refrear o excesso de liquidez. Tal como já tinha sido anunciado, o reinvestimento da dívida que atinge o prazo que está na carteira do programa regular (atualmente a diminuir a um ritmo "comedido e previsível" de 15 mil milhões de euros por mês até final de junho) vai terminar em julho.