Marcelo renova pedido à banca para subir remuneração dos depósitos

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, reiterou esta quinta-feira os pedidos à banca para que "remunere melhor os depósitos bancários dos portugueses" e "que a banca perceba que [o crédito] está a apertar muito neste momento as famílias portuguesas"."Enquanto durar esta subida de juros é evidente as autoridades financeiras têm de ir acompanhando com cuidado - não é apenas a subida dos juros da habitação - é o somatório desses juros com os outros do crédito ao consumo", disse ainda Marcelo, explicitando que "é o somatório das prestações que fica ainda mais elevado".O Presidente, que falava em Londres, já depois de ter sido anunciado uma subida das taxas de juro diretoras do Banco Central Europeu (BCE) em 25 pontos base manifestou-se confiante de que o BCE vai parar com os aumentos dos juros diretores até setembro, acompanhando a Reserva Federal norte-americana, sendo que esta é uma das boas notícias identificadas pelo Presidente.A decisão da Reserva Federal norte-americana (Fed) de "interromper uma sequência contínua de aumento de juros é um primeiro sinal, porque assim como foi o primeiro a tomar a iniciativa de subir os juros é, também agora, o primeiro a tomar a iniciativa de não aumentar", acrescentou. "Provavelmente isto quer dizer que, se não em julho, em setembro, o Banco Central Europeu e outros bancos centrais podem acompanhar, não aumentam mais", referiu."A segunda noticia positiva é que os países europeus estão a ter uma descida ligeiramente positiva da inflação e ligeiras subidas de crescimento", esclareceu Marcelo.Relativamente à decisão tomada pelo Banco Central Europeu, o Presidente afirmou que se trata de "uma subida de 0,25, que é pequena, mas é uma subida que já se esperava, não deixa de ser negativo porque tem reflexo nas nossas taxas de juro internas em termos, nomeadamente, de crédito, por exemplo à habitação".Um outro ponto negativo relativamente às previsões do BCE "que não são muito favoráveis em relação à Europa, quanto à inflação que esta a descer, mas lentamente e quanto ao crescimento, que esta a subir, mas lentamente", apesar de existir aqui uma nuance positiva, uma vez que Portugal "está numa linha que não é a generalidade da Europa: estamos com uma descida da inflação um bocadinho mais rápida do que o resto da Europa e estamos com um crescimento superior" também relativamente a outros países da União Europeia (UE).Resumindo, "há aqui uma mistura: para já uma preocupação porque ainda ha uma subida dos juros, embora ligeira para este mês e vamos ver se para o mês que vem; e ao mesmo tempo um sinal no horizonte de que os Estados Unidos mudaram de linha e, normalmente, isso significa uma mudança de linha por outros bancos centrais", concluiu Marcelo.O chefe de Estado encerrou hoje uma visita de cerca de 24 horas a Londres para comemorar o 650.º aniversário da Aliança Luso-Britânica.O Tratado de Paz, Amizade e Aliança assinado em 16 de junho de 1373 por Eduardo III de Inglaterra e o rei Fernando I de Portugal formaliza a aproximação dos dois países proporcionada pelo Tratado de Tagilde, celebrado entre o Rei Fernando I e os emissários do Duque de Lencastre, João de Gante, filho de Eduardo III. A aliança foi renovada no Tratado de Windsor de 1386 e por vários outros tratados ao longo dos séculos.*Com Lusa