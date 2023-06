O Banco Central Europeu (BCE) mostra-se ligeiramente mais pessimista face ao que estava em março, esperando agora que, este ano, a economia da Zona Euro cresça 0,9% e que os preços aumentem 5,4%. As estimativas são piores em 0,1 pontos percentuais em ambos os casos e tanto para este ano, como para o próximo.De acordo com as primeiras estimativas do Eurosistema divulgadas nesta quinta-feira, 15 de junho, o BCE espera que a economia da Zona Euro avance 0,9% este ano, 1,5% em 2024 e 1,6% em 2025. As projeções ficam aquém das divulgadas anteriormente, em março, quando as previsões apontavam para crescimentos ligeiramente superiores, de 1% este ano e de 1,6% no próximo. A expectativa para 2025 mantém-se.

Já relativamente à inflação, o BCE espera que os preços - medidos pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) - cresçam 5,4% este ano, abrandando para 3% em 2024 e para 2,2% em 2025. Em março, esperava que a inflação travasse ligeiramente mais: para 5,3% este ano, para 2,9% em 2024 e para 2,1% em 2025."Os indicadores das pressões subjacentes sobre os preços continuam fortes, embora alguns demonstrem sinais de melhoria", afirma a autoridade monetária, que reviu em alta também as suas previsões para a inflação subjacente, que exclui bens mais voláteis, como a energia e os alimentos, e que por isso é considerada um indicador mais crítico do enraizamento da inflação na eocnomia.Assim espera que a inflação subjacente atinja 5,1% este ano, descendo para 3% em 2024 e para 2,4% em 2025.(Notícia atualizada às 13:41 com mais informação)