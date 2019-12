Wall Street abre em alta com novo otimismo comercial

Wall Street abriu a sessão desta quinta-feira, dia 5 de dezembro, a negociar em território positivo. O Dow Jones soma 0,14% para 27.687,31 pontos e o S&P 500 avança 0,11%, para 3.116,06 pontos. O tecnológico Nasdaq Composite segue a mesma tendência e valoriza 0,15% para 8.579,86 pontos.





A animar a confiança dos investidores está a expectativa de que os Estados Unidos e a China poderão estar perto de selar a primeira fase do acordo parcial em breve, depois do líder da Casa Branca, Donald Trump, ter dito que as negociações estavam a "correr muito bem", impulsionando Wall Street para o segundo dia seguido de ganhos.