Cecília Meireles: “O aforro tem estado alheado do debate político”

Cecília Meireles, personalidade do ano distinguida pelos prémios Negócios/APFIPP, avisa que a instabilidade fiscal tem penalizado a economia portuguesa. Refere ainda ter “esperança” de que haja incentivos ao aforro e investimento no Orçamento do Estado.

Cecília Meireles: “O aforro tem estado alheado do debate político”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Cecília Meireles: “O aforro tem estado alheado do debate político” O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar