Conheça os vencedores dos Prémios Melhores Fundos

Cecília Meireles é a grande vencedora do Prémio de Personalidade do Ano na edição de 2022 dos “Prémios Melhores Fundos – Jornal de Negócios/APFIPP”, organizada pela Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios.



Nesta 8.ª edição dos prémios, que regressou ao formato presencial, depois de duas edições em formato online devido à crise pandémica, foram premiados 16 organismos de investimento coletivo (OIC) e fundos de pensões, que se distinguiram pela rendibilidade histórica, atendendo ao risco.



Foi ainda galardoada a Melhor Dissertação Académica com o tema “Análise da rendibilidade dos Planos Poupança Reforma” da autoria de Joel Ricardo Abelhas.



Veja abaixo a lista de todo os premiados.





Prémios Melhores Fundos