Ex-jogador de rugby inglês lança hedge fund de ações

O ex-jogador de rugby da seleção da Inglaterra e campeão do mundo Dan Luger está a lançar um fundo de ações com posições curtas e longas, batizado de Monaco Alpha, que pretende adotar uma abordagem diferente de alguns hedge funds de maior dimensão que, segundo Luger, erraram.

Luger, que marcou 27 "tries", ou pontos, para o seu país em 38 jogos, vai gerir o fundo com outros dois gestores de portefólio, Didier Bodart e Simone Patrese, segundo documentos de marketing vistos pela Bloomberg News.

O Monaco Alpha vai gerir 250 milhões de euros em ativos, com foco em ações europeias. O fundo vai adotar um estilo de investimento de sobreposição macro, destinado principalmente a empresas europeias de grande e média dimensão, com o objetivo de identificar negócios onde o mercado não esteja a precificar corretamente os lucros futuros.

Segundo Luger, muitos hedge funds "erraram e tornaram-se direcionais e pesados demais".

"O desempenho abaixo da média do mercado dos hedge funds é explicado por serem muito grandes ou por aplicarem estratégias de negociação com muitas opções", disse Luger num comunicado. "Queremos voltar ao modelo real de um fundo no qual temos posições curtas e longas e somos impulsionados por um catalisador".

O tamanho relativamente pequeno do Monaco Alpha significa que o fundo tem a vantagem de ser "ágil e flexível", disse.

O fundo teve um lançamento discreto no início do ano com 10 milhões de euros de investimento privado de dois atletas profissionais do Mónaco. O marketing para o lançamento de maior alcance deve começar em breve, segundo o prospeto do fundo.

Luger, de 44 anos, estreou-se na seleção da Inglaterra em 1998 num jogo contra a Holanda. Ganhou o Campeonato do Mundo com a seleção em 2003. Nas ligas locais, Luger jogou no Harlequins e Saracens, antes de ir para jogar para França.

Luger tem 10 anos de experiência em vendas e trading com a Tavira Securities. Bodart trabalhou em bancos de investimento nos EUA e na Europa durante 25 anos, enquanto Patrese atua no setor há 17 anos, tendo começado no JPMorgan Chase.

