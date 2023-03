Fundos portugueses detêm 36 milhões de euros em obrigações do Credit Suisse

Os fundos portugueses, no geral, estão pouco expostos aos ativos do Credit Suisse, com uma representatividade de 0,2%. As obrigações são, por sua vez, o ativo mais presente nas suas carteiras, gerindo 36 milhões de euros.

Fundos portugueses detêm 36 milhões de euros em obrigações do Credit Suisse









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fundos portugueses detêm 36 milhões de euros em obrigações do Credit Suisse O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar