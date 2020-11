Gestora de fundos ECS vai ter uma nova liderança

A ECS SGFCR , sociedade gestora de fundos de capital de risco, e a FLIT-PTREL têm uma nova liderança assegurada por Gonçalo Batalha e Manuel Noronha Andrade, que assumem os cargos de presidentes do conselho de administração de ambas as empresas.

O objetivo passa por criar uma coliderança em ambas as empresas, assumida por Gonçalo Batalha e Manuel Noronha Andrade, substituindo Fernando Esmeraldo, que ocupava a presidência da empresa desde a sua fundação em 2006 e permanece como acionista de referência, a par de António de Sousa.



Foi também cooptado para o Conselho de Administração da ECS SGFCR João Martins, (CFO da empresa), não sofrendo os restantes membros qualquer alteração.





A companhia diz em comunicado que os "fundos geridos pela ECS originam, estruturam e executam investimentos em empresas com elevado potencial de crescimento e participam na restruturação de empresas com potencial económico a longo prazo", sendo que a missão da gestora passa por "realizar o potencial das participadas dos fundos que gere, em parceria com as equipas de gestão e stakeholders, com o objetivo de atingir retornos sustentáveis a longo prazo".