“Há sempre oportunidades em Portugal”, diz a Corum

Os fundos de investimento imobiliário da Corum Investments captaram 1,2 mil milhões de euros em poupanças no ano passado, tendo fechado 2022 com mais de seis mil milhões de euros em ativos sob gestão. Em Portugal, a gestora francesa que investe em ativos de imobiliário comercial conta com 50 milhões de euros de cerca de 500 clientes. Quanto a aquisições, vê mais oportunidades no estrangeiro, onde os preços já cedem,

...