Retalho é trunfo dos fundos para vencer a guerra

Os gestores de ações nacionais têm vindo a conjugar a exposição às empresas com maior exposição à retoma da economia, com posições em companhias com perfil mais conservador, face ao ambiente de grande instabilidade geopolítica a nível global.

