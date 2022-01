Titã dos "hedge funds" Chris Rokos capta mil milhões após perdas recorde

Chris Rokos, co-fundador da Brevan Howard Asset Management e titã dos "hedge funds", conseguiu captar mil milhões de dólares junto de investidores internacionais, apesar de o fundo que gere ter registado perdas recordes no ano passado, segundo noticia esta terça-feira a Bloomberg.

O britânico levantou um financiamento de mil milhões de dólares em capital esta semana e está em negociações com investidores para aumentar o montante, segundo explicou à agência uma fonte com conhecimento da matéria.





O financiamento é conseguido após o "hedge fund" -- que gere 12 mil milhões -- ter registado perdas de 26% no ano passado. O desempenho negativo é o mais elevado de sempre da empresa, compara com uma valorização de 43,8% em 2020 e põe fim a uma série de três anos no verde (em 2019 subiu 9,3% e, em 2018, 2%).A principal razão para o tombo foi a financeira ter apostado no mercado obrigacionista à espera que os bancos centrais subissem as taxas de juro mais rápido para conter a inflação. A estratégia levou à retirada de fundos por parte dos investidores de 6,7 mil milhões de dólares desde novembro.A riqueza de Rokos está estimada em 1,8 mil milhões de dólares, de acordo com o Bloomberg Billionaires Index. O "hedge fund" começou a negociar em 2015 e está os mais exclusivos do mundo, tendo cerca de 14,5 mil milhões de dólares no início do ano passado.