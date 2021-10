Dividendos ou recompra de ações, o que é melhor?

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A pandemia levou muitas empresas a cancelarem ou reduzirem os seus planos de remuneração acionista. Mas a reabertura da economia tem permitido aumentar a confiança dos gestores na retoma, com as empresas a voltarem a reservar parte da sua liquidez para distribuir pelos investidores. A forma como fazem essa distribuição varia entre dividendos e programas de recompra de ações.



Várias empresas têm atualizado as suas polí

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...