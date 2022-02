O código para decifrar a ciberproteção da carteira

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

A digitalização acelerada pela pandemia de covid-19 fez disparar o uso global de serviços e ferramentas online, bem como a quantidade de dados gerados. As estimativas do Banco Mundial indicam que o tráfego de internet seja, este ano, 50% superior a 2020. As mudanças impostas pelo coronavírus puseram também a descoberto as interconexões entre negócios, deixando a população global mais vulnerável a ciberameaç...