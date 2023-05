O reembolso do IRS está a chegar. Onde o investir?

Partilhar artigo



Chegou a altura de acertar as contas com Estado. Para muitos, a entrega da declaração do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares (IRS) vai pressupor um rendimento extra, sendo necessário pensar o que fazer a este dinheiro, mas também o que não fazer com ele.



"Deixar parado na conta à ordem e gastar em coisas que não são necessárias" é o pior que se pode fazer, adverte o especialista em assuntos financeiros ...