A semana do Carnaval será marcada pela divulgação de importantes indicadores económicos nos dois lados do Atlântico. Há ainda a reunião do BCE e, em Lisboa, a apresentação de resultados da Nos.

Segunda-feira

A semana do Carnaval arranca com a divulgação do sentimento dos investidores, em março. Segundo as previsões dos economistas da Bloomberg, o indicador deverá ter aliviado para -3,1, face aos anteriores -3,7. Ao longo da semana serão divulgados outros importantes indicadores económicos.

Terça-feira Congresso anual do Partido comunista chinês



O partido comunista da China realiza o seu congresso anual esta terça-feira, 5 de março. Num momento em que os investidores procuram perceber se as autoridades chinesas vão conseguir suportar a taxa de crescimento do país, o primeiro-ministro chinês vai anunciar as novas metas para o crescimento do produto interno bruto (PIB).

Quarta-feira Livro Bege da Fed



A Reserva Federal (Fed) dos EUA publica esta quarta-feira o Livro Bege, antes da reunião da entidade que vai decorrer nos dias 19 e 20 de março. O documento deverá deixar novas indicações sobre a evolução da economia norte-americana.

Quinta-feira Nos apresentam resultados de 2018



A cotada liderada por Miguel Almeida vai revelar na próxima semana os resultados do ano passado. Os analistas prevêem que a Nos tenha terminado 2018 com um aumento de 15% dos seus resultados líquidos.

Quinta-feira Reunião de Política monetária do BCE



O Banco Central Europeu (BCE) realiza a sua segunda reunião de política monetária do ano. A entidade liderada por Mario Draghi deverá deixar novas indicações sobre o seu plano de reinvestimentos e deverá dar pistas sobre quando irá realizar a primeira subida dos juros.

Quinta-feira Evolução da economia na Zona Euro

No mesmo dia em que termina a reunião do BCE, o gabinete de estatísticas europeu divulga a evolução da economia da Zona Euro, no quarto trimestre de 2018. De acordo com as previsões dos economistas da Bloomberg, o PIB deverá ter crescido 1,2% nos últimos três meses do ano. Será ainda divulgado um relatório sobre o emprego na região, no mesmo período.





Sexta-feira

A criação de emprego no mercado norte-americano deverá ter registado uma moderação, em fevereiro. Segundo a Bloomberg, a taxa de desemprego deverá ter baixado, em fevereiro, para 3,9%, contra os 4% registados um mês antes. serão ainda divulgadas as novas licenças de construção nos EUA, em janeiro.

