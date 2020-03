Mark Carney passa a liderança do Banco de Inglaterra a Andrew Bailey que poderá ter nas suas mãos a decisão breve de voltar a descer as taxas diretoras. Bailey vai ser o homem a comandar o banco central britânico quando o período transitório do Brexit terminar.

Segunda-feira China revela produção

Quando estava na China o epicentro do novo coronavírus, o país travou a pique a sua produção industrial. Na segunda-feira serão divulgados os dados da produção industrial referente aos dois primeiros meses do ano, que deverão ter caído dos 6,9% de 2019 para 1,5%. Da China chegam ainda dados sobre preços de novas casas, vendas a retalho e taxa de desemprego nas cidades.



Terça-feira Nova ronda nas primárias dos EUA Decorre nova ronda nas primárias dos Estados Unidos. Houve já estados a cancelar as votações por causa do novo coronavírus e até ao dia mais poderão seguir o exemplo. Para já estão marcadas primárias em Ohio, Florida, Illinois e Arizona, estados que poderão, mesmo, determinar o vencedor da corrida entre Joe Biden e Bernie Sanders como candidato presidencial pelos democratas.



Quarta-feira Jerome Powell volta a baixar taxas? A Reserva Federal norte-americana, Fed, volta a reunir-se esta semana, nos dias 18 e 19, depois de ter baixado de surpresa as taxas no passado dia 3 de março. E baixou-as em 50 pontos base. O mercado antecipa que poderá voltar a baixar nessa mesma magnitude, havendo até quem acredite num corte maior, de 100 pontos base. Também neste dia o banco central da Dinamarca faz uma conferência de imprensa e revela as suas projeções. No Brasil, o banco central também tem a sua reunião de política monetária.



Quinta-feira Mão-cheia de decisões por todo o mundo

As decisões de bancos centrais sobre taxas diretoras continuam. Só na quinta-feira esperam-se as decisões do Banco do Japão, do banco central da Indonésia, mas também do suíço, do norueguês, de Taiwan, da Turquia e da África do Sul.



Quinta-feira Sentimento económico em Portugal

O INE divulga a Síntese Económica de Conjuntura com tendências do crescimento da procura, da produção, do rendimento e dos preços, referentes a fevereiro. Também nesse dia divulga os preços na produção industrial. Na sexta serão conhecidas as taxas de juro implícitas no crédito à habitação de fevereiro.



Sexta-feira Rússia revela decisões

O banco central da Rússia reúne-se sexta-feira para tomar decisões na política monetária. E os analistas acreditam que manterá as taxas inalteradas, se o rublo não precisar, entretanto, de qualquer auxílio de emergência. É que a moeda russa tem caído, após a guerra de preços do petróleo protagonizada pela Rússia e Arábia Saudita.