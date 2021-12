A sua semana dia a dia: Novo governo toma posse na Alemanha e inflação nos EUA

A política vai estar em foco esta semana. No feriado em Portugal, Olaf Scholz assume a liderança do governo alemão, depois de os líderes dos três partidos - os sociais democratas (SPD) de Olaf Scholz, os Verdes e ainda os liberais do FDP - terem chegado a um entendimento no passado mês de novembro, viabilizando uma solução governativa na maior economia da Zona Euro.