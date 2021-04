A sua semana dia a dia: Política monetária da Fed e PIB dos EUA e Europa

A Galp Energia é a primeira cotada portuguesa a divulgar os resultados trimestrais, que já foi, quase todo, liderado por Andy Brown, o CEO que substituiu Carlos Gomes da Silva. Segundo os dados preliminares, a produção bruta de matéria-prima, incluindo os custos decorrentes das operações, registou uma descida de 5% face ao primeiro trimestre do ano passado. A refinação e distribuição registou quebras no primeiro trimestre, com o volume de matérias-primas processadas a descer 26% e as vendas de produtos petrolíferos a diminuírem 13% para 3,6 megatoneladas.