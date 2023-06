Dividendos na forma de ações. E na hora de pagar impostos?

Altri e EDP Renováveis optaram por remunerar os acionistas com dinheiro e ações, o que muda as regras do jogo no momento da tributação. Vender os títulos para ter liquidez pode ser tentador, mas os impostos podem ser penalizadores.

