Guia para apanhar os melhores dividendos na bolsa de Lisboa

A Nos continua a ser uma das empresas mais "amigas" dos investidores. À semelhança do que tem acontecido nos últimos anos, a operadora liderada por Miguel Almeida vai pagar um dividendo de 27,8 cêntimos por ação, o que representa um retorno de 7,33% face à cotação a que a empresa negociava na última sexta-feira. A companhia fechou o exercício de 2021 com um lucro de 144 milhões de euros, mais 57% do que no ano passado. Ou seja, vai entregar 99% dos resultados aos acionistas.