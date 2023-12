Alguns dos maiores nomes de Wall Street têm vindo a partilhar as suas visões para o próximo ano e advertem para o elevado nível de risco geopolítico, com a guerra na Ucrânia e o conflito em Israel a centrarem preocupações. Em ano de importantes eleições nos Estados Unidos e com o fardo da dívida a mostrar-se cada vez mais pesado, multiplicam-se os alertas sobre a desaceleração da maior economia do mundo (que muitos esperam que entre em recessão).

Gurus entram no ano novo pessimistas para a economia









