Neste Natal deixe poupança no sapatinho

A pandemia da covid-19 forçou as pessoas a repensar as suas prioridades. Com a crise provocada pelo novo coronavírus a deixar a vida de muitos em suspenso, os níveis de poupança em Portugal subiram para valores inéditos. E, caso queira fugir aos tradicionais presentes de Natal, esta é uma boa ocasião para presentear os seus familiares e amigos com poupança.Poupar nem sempre é fácil e, em Portugal, a taxa de poupanç...